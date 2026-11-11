Accidentes

Accidente Vial en Ciudad Juárez Deja Tres Personas Lesionadas

Tras el impacto, los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica

Paramédicos atendieron a los afectadosParamédicos atendieron a los afectados. Foto: N+

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Choque en Ciudad Juárez deja tres heridos. El conductor ignoró el semáforo rojo.

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