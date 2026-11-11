Accidente Vial en Ciudad Juárez Deja Tres Personas Lesionadas

La mañana de este miércoles se reportó un accidente vial en la intersección de la avenida Miguel de la Madrid y la calle Ramón Rayón, en Ciudad Juárez, que dejó como saldo tres personas lesionadas.

De acuerdo con lo señalado en el lugar, el conductor de una camioneta negra intentó dar vuelta para incorporarse a la avenida Miguel de la Madrid, aparentemente cuando el semáforo se encontraba en rojo, por lo que impactó a una camioneta blanca que circulaba con la luz verde a su favor.

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial para resguardar la zona y realizar el peritaje correspondiente, a fin de determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Asimismo, fue necesaria la presencia de paramédicos para atender a las personas lesionadas. Se informó que el conductor de la camioneta negra sería trasladado a un hospital cercano, mientras que dos mujeres que viajaban en la camioneta blanca recibirían atención médica en un hospital mediante su seguro.

Posteriormente, personal de Auxilio Vial acudió para apoyar a los elementos de Vialidad en la agilización del tráfico y el retiro de los vehículos involucrados, los cuales presentaron daños de consideración.