Repartidores de Aplicaciones Volverán a Bloquear Vialidades de CDMX este Viernes 13 de Noviembre

Repartidores de aplicaciones volverán a salir a las calles de la Ciudad de México (CDMX), con bloqueos intermitentes este viernes 13 de noviembre 2026 en avenidas principales a partir de las 12:00 horas.

Los trabajadores exigen que las autoridades capitalinas cancelen definitivamente las nuevas disposiciones que buscan regular la circulación de motocicletas utilizadas para actividades de reparto.

La convocatoria fue difundida por las organizaciones Ni Un Repartidor Menos, Ni Una Repartidora Menos y Repartidores Unidos de México, cuyos integrantes anunciaron cierres en distintos puntos de la CDMX.

Entre las vialidades que contemplan bloquear están:

Río Churubusco

Calzada de Tlalpan

Paseo de la Reforma

Bucareli

Insurgentes.

De acuerdo con los representantes del sector, los bloqueos podrían durar entre 20 y 30 minutos y permitirían el paso del transporte público para reducir las afectaciones a los usuarios.

La protesta se mantiene pese a que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció el lunes la suspensión de una prueba piloto que contemplaba nuevos requisitos para los motociclistas repartidores.

"Como resultado del diálogo, ambas partes acordaron suspender la prueba piloto e instalar nuevas mesas de trabajo para revisar los planteamientos del sector y enriquecer la propuesta de regulación", informó la Semovi en un comunicado.

Segunda jornada de protestas y bloqueos de repartidores de plataformas digitales

Como ya lo habíamos informado en N+, este lunes 9 de noviembre, los trabajadores de plataformas digitales bloquearon distintos puntos de Santa Fe y se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. Después de las movilizaciones, el titular de la dependencia, Héctor Ulises García Nieto, se reunió con representantes de diferentes sectores de motociclistas.

Como resultado del encuentro, Semovi informó que se acordó suspender la prueba piloto e instalar nuevas mesas de trabajo para revisar los planteamientos de los trabajadores y enriquecer la propuesta de regulación.

Sin embargo, los representantes de los repartidores señalaron que la suspensión no significa que el proyecto haya sido cancelado definitivamente. Por esa razón, decidieron mantener la convocatoria para protestar de nueva cuenta este viernes 13 de noviembre.

¿Por qué protestan los repartidores de aplicaciones?

Una de las principales inconformidades del gremio es la propuesta de establecer placas mercantiles y licencias especiales para las motocicletas utilizadas en actividades de reparto.

Los trabajadores consideran que estas disposiciones implicarían nuevos gastos y trámites para quienes utilizan sus vehículos como herramientas de trabajo. Por ello, exigen que la regulación sea cancelada de manera definitiva.

También expresaron preocupación por las reglas relacionadas con bicicletas eléctricas y scooters, pues consideran que podrían dificultar su utilización para actividades laborales.

A estas inconformidades se suman las restricciones propuestas para el transporte de pasajeros mediante motocicletas por aplicación y el cobro de 2% a las plataformas digitales por el uso y explotación de la infraestructura pública de la capital.

Los repartidores sostienen que estas medidas podrían repercutir en sus ingresos y en las oportunidades laborales de quienes dependen de las aplicaciones.

¿Bloqueos afectarán el inicio de El Buen Fin 2026?

Las movilizaciones también coincidirán con el inicio de El Buen Fin 2026, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, periodo en el que se prevé un incremento de la actividad comercial y de los desplazamientos en distintas zonas de la CDMX.

Los cierres y bloqueos anunciados podrían generar complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público que circulen por las avenidas contempladas en la protesta.

Ante las movilizaciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de tránsito de las autoridades y considerar rutas alternas antes de salir.

PT