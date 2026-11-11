Movilidad

Repartidores de Aplicaciones Volverán a Bloquear Vialidades de CDMX este Viernes 13 de Noviembre

Las movilizaciones comenzarán al mediodía y contemplan cierres intermitentes en cinco avenidas

Más de 50 repartidores se reunieron para protestarFoto: Cuartoscuro
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