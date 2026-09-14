Bloqueo en la Zona Centro de la CDMX: Lugar Exacto con Cierres y Alternativa Vial

Al menos dos manifestaciones se realizarán este lunes en calles de la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, la Alianza Nacional de Jubilados busca entregar a senadores oficios con el objetivo de respaldar la iniciativa ciudadana en contra de la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional que limita las pensiones; así como respeto a los derechos adquiridos y la garantía de certeza jurídica en materia de pensiones.

También, integrantes de la Asociación Civil Centro Cultural y Artesanal Indígena de la Ciudad de México realizarán un mitin en defensa de su soberanía indígena, respeto al derecho a la libre determinación y la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios bajo el lema “Ya basta de simulaciones”; así como exigir un alto al hostigamiento, la falta de atención, la falta de personal técnicamente capacitado y la falta de operatividad de servidores y funcionarios públicos.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los jubilados se concentraron a las 9:30 horas en el Senado de la República, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 135, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que Asociaciones de Jubilados de Confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex) se sumen a la protesta. Además, no se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Las alternativas viales son: Avenida Chapultepec, Avenida de los Insurgentes, Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas, Fray Servando Teresa de Mier.

Pasado el mediodía, los artesanos indígenas se reunieron en Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. A esta manifestación se podrían sumar integrantes del Centro Cultural Indígena de la Ciudad de México A.C. y Unión de Vendedores Indígenas.

Las alternativas viales son: Avenida Chapultepec, Avenida Hidalgo y Circuito Interior.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y usar rutas alternas.

Con información de N+

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