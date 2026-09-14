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Bloqueo en la Zona Centro de la CDMX: Lugar Exacto con Cierres y Alternativa Vial

Las autoridades recomiendan usar vías menos conflictivas durante las protestas

Protesta de jubilados en la CDMXProtesta de jubilados en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Bloqueo en la zona centro de CDMX: Jubilados y artesanos se movilizan. Evita el área y sigue las recomendaciones viales. Infórmate aquí.

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