Internacional

Uber Pagará 40 MDD a Papás de una Joven que Murió Atropellada tras Ser Abandonada por el Chofer

La víctima fue atropellada en una autopista después de que el conductor de la app le ordenó bajar porque su amiga vomitó

Padres Reciben 40 MDD de Uber tras Muerte de su Hija por Conductor que la Dejó en la AutopistaEmily Normandin-Parker, de 23 años. Foto: Facebook Carol Normandin
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