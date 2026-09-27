Política

Calles Cerradas y Alternativas Viales por Evento de Sheinbaum en Zócalo de CDMX

El informe de la presidenta, en el marco de su gira de rendición de cuentas, iniciará a las 11:00 horas en la Plaza de la Constitución

Gente con banderas en el zócalo de cdmx asiste al ZócaloFoto: Cuartoscuro | Archivo
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