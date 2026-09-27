Calles Cerradas y Alternativas Viales por Evento de Sheinbaum en Zócalo de CDMX

Cientos de personas se han dado cita desde las primeras horas de la mañana en las principales calles del Zócalo de la Ciudad de México para escuchar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cerrará su gira de rendición de cuentas por su segundo Informe de Gobierno.

Desde cerca de las 07:00 horas comenzó a registrarse la llegada de los simpatizantes de la mandataria.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señala que se encuentran cerradas las calles aledañas a la Plaza de la Constitución, pero también se registran cortes en la circulación en avenidas alrededor del primer cuadro de la ciudad, como:

Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Fray Servando Teresa de Mier.

Avenida Isabel la Católica.

Avenida Pino Suárez.

20 de Noviembre.

16 de Septiembre.

Moneda.

Cabe señalar que en algunos puntos se aplican filtros de seguridad, en los que se retiran objetos que no pueden ser ingresados.

Por su parte, el Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 continúa cerrada.

Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8).

Si quieres ingresar al Zócalo, te recomendamos hacer uso del transporte público y contemplar los cierres que se realicen más adelante en las avenidas que acceden al Zócalo. Como opciones puedes encontrar:

Fray Servando Teresa de Mier.

Paseo de la Reforma.

Eje 1 Norte.

San Antonio Abad.

El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum está programado para iniciar a las 11:00 horas.