Seguridad

Salida de Ernesto Ruffo de El Altiplano No Implica Cambios en su Proceso Penal: FGR

La institución señaló que los delitos que se le imputan al exgobernador de Baja California conllevan que la autoridad judicial imponga de oficio la medida cautelar de prisión preventiva

Ernesto RuffoFoto: Cuartoscuro
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