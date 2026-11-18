Una persona perdió la vida tras una balacera frente al Palacio Municipal de Chalco, Estado de México (Edomex); esto sabemos del ataque armado.

Las llamadas al 911 alertaron a las autoridades al oriente del Valle de México, debido a que se escucharon múltiples detonaciones en la calle Porfirio Díaz de la colonia Centro Chalco. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal para atender la emergencia.

En el lugar se desplegó un fuerte operativo y la zona se mantiene acordonada. Mientras, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lleva a cabo el levantamiento de indicios que serán clave para el esclarecimiento del crimen.

El equipo de N+ llegó hasta las inmediaciones del Palacio Municipal de Chalco tras la balacera. En el sitio conversó con algunos testigos y recabó imágenes del operativo:

¿Cómo fue la balacera en Chalco, Edomex?

En el sitio encontraron al menos a dos personas lesionadas, por lo que pidieron la presencia de servicios médicos. Luego de valorar a los heridos, se determinó que una de ellas ya no contaba con signos vitales. Su cuerpo quedó tendido en el arroyo vehicular, a unos cuantos metros del Palacio Municipal.

Mientras que la otra persona lesionada fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención especializada. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Testigos aseguraron que el ataque armado comenzó por un presunto intento de robo a una joyería que se encuentra en las inmediaciones de Porfirio Díaz y Reforma.

Las primeras versiones refieren que sujetos en motocicleta intentaron asaltar el comercio. Un joven de aproximadamente 25 a 30 años de edad trató de escapar y mientras corría fue atacado a tiros.

Foto: N+

Los familiares del joven que perdió la vida llegaron a la zona a reconocer el cuerpo y consternados esperaron el levantamiento y traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Después colocaron veladoras en el sitio donde murió su ser querido.

EPP