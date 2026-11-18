Un robo fue cometido en la Capilla Nuestra Señora de Fátima, ubicada en las calles C 3, C 16 y Valle del Parque en el sector de Paseo Loma Real del municipio de Altamira, donde ingresaron al inmueble y sustrajeron diversos artículos, además de ocasionar daños en las instalaciones.

De acuerdo con la información, los responsables ingresaron a la sacristía, área donde se encontraban las pertenencias, de la cual sustrajeron un ventilador de piso, dos bocinas y una mochila nueva que contenía una lapicera.

Durante el atraco también fueron dañadas tres ventanas, cuyos mosquiteros fueron rotos para facilitar el acceso al recinto religioso.

La capilla tiene aproximadamente 5 años de haber sido establecida; este es el segundo robo que se ha cometido dentro del inmueble.