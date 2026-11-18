Un motociclista de 39 años murió luego de caer en un bache sobre avenida Francisco del Paso y Troncoso, en la Ciudad de México (CDMX). El hombre viajaba con su hijo de 15 años, a quien llevaba a la escuela, cuando ocurrió el accidente, cuyo momento quedó registrado por cámaras de videovigilancia.

El percance ocurrió en el cruce de Eje 3 Oriente, avenida Francisco del Paso y Troncoso, con Eje 3 Sur, en los límites de las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco, a la altura de la colonia Jardín Balbuena.

El padre de familia circulaba en motocicleta cuando intentó esquivar un automóvil que avanzaba delante de él. Durante la maniobra, cayó en un bache, perdió el control de la unidad y se impactó contra un árbol.

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A pesar de que llevaba casco de protección, el motociclista sufrió lesiones que le provocaron la muerte en el lugar. Su hijo salió proyectado de la motocicleta y resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital cercano, donde recibió atención médica.

Vecinos habían reportado el bache

Habitantes de la colonia Jardín Balbuena señalaron que el desperfecto llevaba más de seis meses en la vialidad y que durante ese tiempo solicitaron a las autoridades su reparación.

Incluso, ante el riesgo que representaba para quienes transitaban por la zona, algunos vecinos colocaron conos y señalamientos para advertir a automovilistas y motociclistas sobre la presencia del bache.

Tras lo ocurrido, familiares de la víctima exigieron justicia y pidieron que se investigue la falta de atención a los reportes ciudadanos.

Luego del accidente, maquinaria y personal acudieron al sitio para realizar trabajos de reparación en la oquedad. La zona permaneció acordonada y se colocaron elementos para alertar a quienes circulaban por este tramo.

La tragedia dejó a dos hijos y a una esposa sin su familiar, mientras que su hijo adolescente permanece bajo atención médica tras sobrevivir al accidente.

FBPT