Un motociclista murió luego de caer en un bache sobre Eje 3 Oriente, avenida Francisco del Paso y Troncoso, en la Ciudad de México (CDMX). El hombre viajaba con su hijo de 15 años, a quien llevaba a la escuela, cuando ocurrió el accidente.

El percance se registró en el cruce de Eje 3 Oriente y Eje 3 Sur, en los límites de las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco. El conductor circulaba desde la colonia Jardín Balbuena con dirección al norte cuando cayó en una oquedad ubicada sobre la vialidad.

Tras el impacto, perdió el control de la motocicleta y terminó chocando contra un árbol. Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención; sin embargo, el conductor falleció a consecuencia del accidente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hijo de Motociclista que Murió tras Caer en Bache Lucha por su Vida en un Hospital de CDMX

Su hijo, quien también viajaba en la unidad, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

El hundimiento donde ocurrió el accidente era de dimensiones considerables y, según los reportes de habitantes de la zona, ya había sido señalado debido a las condiciones en las que se encontraba.

Padre de motociclista fallecido exige justicia por bache

Desiderio Pérez, padre del motociclista, señaló que la falta de atención a los reportes ciudadanos sobre el deterioro de la vialidad debe investigarse, pues, de acuerdo con los vecinos, el bache había sido reportado desde agosto para solicitar su reparación.

Durante una entrevista para N+, el familiar cuestionó la respuesta de las autoridades ante las solicitudes de mantenimiento.

"El gobierno no atiende las demandas de la ciudadanía, en este caso, la alcaldía o el gobierno central", expresó.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

El tramo de Eje 3 Oriente, en dirección hacia el norte, presentó afectaciones a la circulación debido al acordonamiento y a las labores de las autoridades.

Habitantes de la zona aseguraron que la oquedad comenzó siendo pequeña, pero aumentó de tamaño con el paso del tiempo hasta convertirse en un socavón que representaba un riesgo para quienes transitaban por avenida Francisco del Paso y Troncoso.

Una vecina confirmó que el desperfecto había sido reportado en varias ocasiones, aunque no recibieron una solución. Al recordar las visitas del personal de las autoridades, relató: "Venían a verlo, pero no pasaba nada".

Después del accidente en el que murió el motociclista, al sitio llegaron trabajadores y maquinaria, entre ellos un camión tipo vactor, trascabos y pipas, para retirar tierra y basura acumuladas en el hundimiento y comenzar las labores de reparación.

FBPT