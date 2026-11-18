El crecimiento de los influencers y su alcance en redes sociales ha abierto el debate sobre la responsabilidad de quienes crean contenido digital, especialmente cuando recomiendan productos o servicios que podrían no contar con la debida supervisión sanitaria o publicitaria.

Ante este panorama, se presentó en el Congreso de la Unión una iniciativa denominada ‘Ley General para Regular el Contenido de Influencers en Medios y Plataformas Digitales’, que busca establecer un marco normativo para las publicaciones de creadores de contenido en México.

José Rodolfo Muñoz, representante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, señaló que el desarrollo de estas figuras digitales plantea nuevos retos para la normativa mexicana, ante las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de sus actividades.

“Lo que sucede en México es que estamos afrontando nuevos retos y con ello prácticamente también los entes que de ahí derivan. Hablamos en este caso de los influencers y cómo la normativa mexicana está enfrentando estos retos de poder regularizar y poder poner en orden prácticamente todas las consecuencias jurídicas que realizan los influencers”, explicó.

De acuerdo con el representante jurídico, la propuesta busca regular el contenido creado y compartido por influencers, con la intención de promover una comunicación digital responsable y apegada a la ley.

Por su parte, Cinthia Gómez Bravo, maestra universitaria, consideró importante conocer el tema y analizar la necesidad de establecer una regulación, así como las implicaciones que podría tener antes de fijar una postura.

“Es importante conocer del tema, es importante también tener una regularización en todos sentidos… queremos ver las implicaciones y para poder tener alguna postura al respecto”, comentó.

Entre los aspectos contemplados en la iniciativa se encuentran la regulación del derecho a la información en redes sociales, la protección de los derechos de las audiencias y la limitación de mensajes políticos durante la veda electoral.

La propuesta pone sobre la mesa el debate sobre el alcance de la responsabilidad de los creadores de contenido, particularmente en la difusión de publicidad, información y mensajes a través de plataformas digitales.

Información Pamela Mercado

APG