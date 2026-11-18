Tres integrantes de una familia de origen haitiano resultaron con diversos golpes luego de que el automóvil en el que viajaban terminara volcado sobre la avenida Morones Prieto, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, presuntamente después de que otro conductor les cerrara el paso y escapara del lugar.

El accidente se registró en el cruce de la avenida Morones Prieto y el puente Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia José María Morelos, donde el vehículo terminó con las llantas hacia arriba y obstruyendo uno de los carriles de circulación.

De acuerdo con el testimonio del conductor, quien viajaba acompañado de dos mujeres, circulaba por los carriles ordinarios a bordo de un automóvil en color gris, cuando repentinamente otro vehículo que presuntamente se desplazaba a exceso de velocidad le cerró el paso.

El afectado señaló que el automovilista realizó algunas señas obscenas antes de retirarse del sitio, lo que habría provocado una maniobra brusca para evitar el impacto.

Sin embargo, al intentar recuperar el control de la unidad, el conductor perdió el control del volante, por lo que terminó cruzando el camellón central y avanzó hacia los carriles exprés, donde finalmente el automóvil volcó y quedó atravesado sobre la vialidad.

Elementos de Bomberos de Guadalupe que regresaban de atender otro servicio fueron testigos del percance, por lo que de inmediato detuvieron su marcha para auxiliar a los ocupantes del vehículo y solicitar el apoyo de las corporaciones de emergencia.

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Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron la valoración médica de los tres integrantes de la familia, el conductor y dos mujeres, quienes presentaban diversos golpes a consecuencia de la volcadura.

Tras recibir los primeros auxilios y ser valorados en el lugar, los afectados decidieron trasladarse por sus propios medios a un hospital para una revisión médica más detallada.

Trascendió que la familia había adquirido el automóvil apenas 24 horas antes del accidente y que la unidad todavía no contaba con una póliza de seguro vigente.

El percance provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación en la avenida Morones Prieto, mientras se realizaban las labores correspondientes para retirar el vehículo.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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