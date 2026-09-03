Homicidios

Universidad de Sinaloa Implementa Clases a Distancia tras Asesinato de Alumno

La institución educativa decidió implementar esta medida para el turno nocturno

Tras Asesinato de Alumno, Universidad de Sinaloa Activa Clases a DistanciaInstalaciones de la Universidad de Sinaloa. Foto: UAS

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