Universidad de Sinaloa Implementa Clases a Distancia tras Asesinato de Alumno

Luego de que un alumno de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) fue asesinado a balazos frente a una parada de camiones de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios, la institución académica lamentó el deceso de Alexis "N", de 17 años, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración.

La escuela decidió implementar clases a distancia de manera parcial para el turno nocturno en la Zona Centro, con la intención de que los estudiantes no se expongan en la noche a situaciones de riesgo.

Se mantienen en las aulas en un horario de 7:00 a 12:00 horas. Mientras que el turno vespertino se desarrollará de 12:00 del mediodía a las 16:00 horas.

Las autoridades de la Universidad de Sinaloa realizaron un recorrido en las instalaciones sobre labores académicas y administrativas y aseguraron que "transcurren con normalidad".

Asimismo, se indicó que los directivos entablaron un diálogo directo con estudiantes, docentes y personal administrativo para escuchar sus inquietudes, necesidades y requerimientos.

Fue en este encuentro cuando se informó a la comunidad educativa la solicitud presentada a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad en los planteles educativos.

HVI