Sociedad

Disminuyen Defunciones en México: Hombres y Mujeres Comparten 3 Principales Causas de Muerte

Aquí te decimos qué enfermedades causaron la mayor cifra de fallecimientos en el país, durante el primer trimestre del año

Concentración de personas en el Zócalo de la CDMXConcentración en el Zócalo de la CDMX. Foto: N+

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El INEGI revela que las muertes en México han bajado. Las enfermedades del corazón, diabetes y tumores son las principales causas. ¿Qué más nos dice este informe? Entérate aquí.

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