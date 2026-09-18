El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer este viernes cifras preliminares sobre las defunciones en México, durante el primer trimestre de 2026, y las principales causas de muerte, entre las que destacan enfermedades del corazón.

De enero a marzo de 2026, se registraron 207,599 defunciones en el país, según cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), detalló el INEGI.

Del total de las defunciones durante los primeros tres meses del año, 44.8% corresponden a mujeres y 55.1%, a hombres. El INEGI apuntó que el 101 casos no se especificó el sexo de la persona.

El INEGI señaló que, entre 2025 y 2026, la tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes disminuyó 4.9 puntos en el periodo enero-marzo.

Entre 2017 y 2024, la tasa aumentó 16.1 puntos y entre 2024 y 2025, disminuyó 1.4 puntos en el mismo periodo de referencia.

En cuanto a las causas de defunción, el INEGI detalló que las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres primeras causas de muerte a nivel nacional, tanto para mujeres como para hombres.

A continuación, te decimos cuáles son las 10 principales causas de defunción en México, según el informe del INEGI:

Enfermedades del corazón. Diabetes mellitus. Tumores malignos. Influenza y neumonía. Enfermedades del hígado. Enfermedades cerebrovasculares. Accidentes. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Agresiones (homicidios). Insuficiencia renal.

Las siguientes son las 10 principales causas de muerte en mujeres:

Enfermedades del corazón. Diabetes mellitus. Tumores malignos. Influenza y neumonía. Enfermedades cerebrovasculares. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Enfermedades del hígado. Accidentes. Insuficiencia renal. Septicemia.

A continuación, la lista de las 10 principales causas de muerte en hombres:

Enfermedades del corazón. Diabetes mellitus. Tumores malignos. Enfermedades del hígado. Accidentes. Influenza y neumonía. Agresiones (homicidios). Enfermedades cerebrovasculares. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Insuficiencia renal.

De enero a marzo de 2026 se registraron, de manera preliminar, 207,599 defunciones. Las primeras cinco causas de defunción a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, la neumonía o influenza y las enfermedades del hígado.



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El INEGI indicó que los datos del informe preliminar que presentó este viernes provienen de los certificados de defunción de las Oficialías del Registro Civil, de los Servicios Médicos Forenses, de archivos digitales de la Secretaría de Salud, así como de las actas de defunción y de cuadernos estadísticos de las Agencias del Ministerio Público.