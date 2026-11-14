Enfrentamientos entre Manifestantes y Policías Desatan Tensión en Francia

Miles de personas se manifestaron en Francia nuevamente para protestar en contra del encarecimiento del costo de la vida y un proyecto de ley que refuerza la protección de los policías que utilizan sus armas.

Hace más de un mes que Francia está siendo sacudida por bloqueos de institutos y manifestaciones, antes de las elecciones presidenciales de 2027, cuando se va a elegir al sucesor de Emmanuel Macron.

Algunas de las concentraciones, que en su mayoría son pacíficas, han presentado episodios esporádicos de violencia.

Uno de los manifestantes grita: "¡sin justicia no hay paz!", a través de un megáfono en la plaza de la República, en París, mientras que las personas salían a la calle por quinto sábado consecutivo.

Benjamín Ball, uno de los integrantes del movimiento de los Chalecos Amarillos, fue uno de los miles de manifestantes que se reunieron en la capital junto a estudiantes y sindicalistas.

"El gobierno sólo nos ha dado migajas y nosotros queremos la panadería entera", afirmó.

Adrien, un músico de 20 años, llegó con una orquesta de voluntarios para protestar contra un nuevo proyecto de ley que se debate en el Parlamento y que otorgaría a los policías que usen sus armas la presunción de legítima defensa.

"Nos da miedo venir a una manifestación y esto sólo hará que tengamos aún más miedo si se refuerza su impunidad", declaró. Cabe señalar que en octubre, los gases lacrimógenos alcanzaron a un grupo similar de músicos que participaba en una protesta.

De acuerdo con las autoridades, alrededor de 146 mil personas participaron el 7 de noviembre en manifestaciones en toda Francia, una cifra muy inferior a la de los fines de semana anteriores.