Cayó un Camión de Volteo Cargado con Arena a Enorme Socavón en Calle de Puebla

La unidad de carga se hundió casi por completo en un hoyo que se abrió en el pavimento en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

Protección Civil atiende emergencia por hundimiento de un camión.Protección Civil atiende emergencia por hundimiento de un camión. Foto: N+

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Impactante socavón en Puebla: un camión de volteo cargado con arena se hunde en la calle Guadalupe Victoria. El incidente bloqueó una vivienda. Conoce más sobre este suceso en desarrollo.

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