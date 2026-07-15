Cayó un Camión de Volteo Cargado con Arena a Enorme Socavón en Calle de Puebla

Un camión de volteo se hundió casi por completo en un socavón que se abrió sobre la calle Guadalupe Victoria a la altura de Vicente Guerrero, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas de la ciudad de Puebla.

Un hundimiento profundo provocó el accidente, cuando la unidad de carga circulaba por el punto y se sumió de forma repentina.

La unidad avanzaba de reversa debido a que llevaba material que sería utilizado para la reparación de un socavón anterior cuando de pronto el suelo se abrió.

Se abre enorme hoyo en calle Guadalupe Victoria de Ignacio Romero Vargas

Afortunadamente el conductor resultó ileso pero la zona fue acordonada por personal de Protección Civil del municipio de Puebla, así como de control de Tránsito Municipal. Con ayuda de maquinaria de construcción se coordinó el retiro del enorme carguero.

Se estima que el socavón tiene dimensiones de 2 metros de ancho por 9 metros de largo aproximadamente. Debido al suceso inesperado una vivienda terminó completamente bloqueada en su frente.

Vecinos de la calle acusan que no es la primera vez que surgen los hundimientos. Contabilizan por lo menos 10, y cada vez más severos. Aseguran que la Presidenta Auxiliar está atendiendo la situación.

Socavones en Ignacio Romero Vargas son un problema añejo

Una de las afectadas informa que llevan cerca de 50 años con este problema, pues no se ha logrado prever estos accidentes a pesar de las reparaciones.

Las condiciones son preocupantes toda vez que es evidente toda vez que debajo del pavimento es evidente que ha quedado hueco el subsuelo.

Con información de N+

JAPR