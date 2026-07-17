Internacional

EUA Devuelve Cartas sobre Operativos Migratorios de ICE y México Responde

El alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, recomendó a México "compartir sus preocupaciones a través de canales diplomáticos"

Agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Foto: APAgente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Foto: AP

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