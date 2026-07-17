EUA Devuelve Cartas sobre Operativos Migratorios de ICE y México Responde

El alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, se reunió este viernes 17 de julio con el embajador mexicano Roberto Lazzeri en Washington.

Durante el encuentro, Kozak devolvió las cartas de México que dijo "pretenden dirigir las acciones del personal del gobierno de Estados Unidos que opera" en su propio territorio.

Kozak también recomendó a México "compartir sus preocupaciones a través de canales diplomáticos, como es habitual", informó vía la red social X.

Western Hemisphere Affairs Senior Bureau Official Michael Kozak met Mexican Ambassador Roberto Lazzeri today in Washington. SBO Kozak returned Mexico’s letters that purport to direct the actions of U.S. Government personnel operating in U.S. sovereign territory. SBO Kozak also… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 17, 2026

México responde a devolución de cartas

En un comunicado, la embajada de México en Estados Unidos informó que se tomó nota de la devolución de dicha comunicación y constató "que las preocupaciones que las motivaron han quedado formalmente planteadas por la vía diplomática", tanto en la reunión de hoy como en los encuentros sostenidos durante la semana con el DHS y el ICE.

"México continuará dando seguimiento puntual a cada caso y trabajando en coordinación con las autoridades estadounidenses bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación", añadió en el documento.

Sobre el encuentro de este lunes, la embajada señaló que Lazzeri precisó el alcance de la carta de cese y desistimiento emitida en días pasados. "Se trata de una comunicación dirigida a la empresa privada que opera dicho centro, en la que se le exhorta a apegarse a los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo".

Dicha misiva, añadió, se emitió en ejercicio de la función de protección consular reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que ambos países son parte, y con pleno respeto a las leyes, autoridades e instituciones de Estados Unidos.

El día de hoy, el embajador Roberto Lazzeri sostuvo una reunión en el Departamento de Estado, en Washington, D.C., como parte de los acercamientos diplomáticos que el Gobierno de México ha impulsado esta semana con autoridades estadounidenses —incluidos el Departamento de… — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) July 17, 2026

Las acciones legales tomadas por México

La semana pasada, el gobierno de México anunció una estrategia jurídica para exigir justicia por los casos de 17 mexicanos que han fallecido en centros de detención y durante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

La medida fue instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de su compromiso con la protección y defensa de los derechos de los connacionales en el extranjero.

Durante la Conferencia del Pueblo, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Velasco Álvarez, informó que las acciones legales se reforzaron tras el fallecimiento del mexicano Lorenzo Salgado durante un operativo de ICE en Houston, Texas. El funcionario señaló que la protección de los mexicanos en Estados Unidos es una prioridad para la Cancillería.

De acuerdo con el secretario, el número de connacionales fallecidos en hechos relacionados con ICE asciende a 17. De ese total, 14 perdieron la vida en centros de detención y tres durante operativos migratorios. Además, indicó que el gobierno de México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta formal al gobierno estadounidense para solicitar el esclarecimiento de cada uno de estos casos.

Como parte de la estrategia jurídica, la presidenta Sheinbaum instruyó solicitar el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias formales ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

También se iniciarán acciones civiles contra las empresas privadas que administran centros de detención de ICE, mediante el envío de cartas de cese y desistimiento por las presuntas condiciones y prácticas que habrían vulnerado los derechos humanos de los connacionales fallecidos.

Asimismo, el gobierno de México solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la emisión de medidas cautelares y de protección para los mexicanos que permanecen bajo custodia de ICE. De igual forma, exigirá al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos intervenir para garantizar la protección de los connacionales detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses.

AMP