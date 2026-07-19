Sheinbaum, Trump y Carney, en la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el mandatario de Estados Unidos; el rey de España, Felipe VI; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentran en el estadio de Nueva York para presenciar la final del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Argentina.

Claudia Sheinbaum está en el palco del estadio junto con Donald Trump, Gianni Infantino y Mark Carney.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, arribó a Nueva York el día de ayer tras aceptar la invitación del mandatario estadounidense a presenciar la gran final del Mundial… pic.twitter.com/RUDhZxBACO — NMás (@nmas) July 19, 2026

Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, confirmó que no viajó a territorio estadounidense y seguirá el encuentro desde la residencia presidencial de Olivos.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, conversa con el primer ministro de Canadá, Mark Carney (izquierda), y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (centro-centro), mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa, antes de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina . Foto: AFP

El estadio opera regularmente como la sede de los equipos New York Giants y New York Jets de la NFL, y se utiliza para el desarrollo de conciertos y espectáculos de gran formato.

¿Cuándo llegó Sheinbaum a EUA?

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, arribó a Nueva York el día de ayer. Su traslado se realizó en una aeronave militar, luego de la cancelación del vuelo comercial en el que originalmente planeaba viajar a los Estados Unidos. A su llegada a un hotel en la zona de Manhattan, la mandataria fue recibida por grupos de migrantes con flores, regalos y música de mariachi.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Sheinbaum difundió un video que registra su llegada y el operativo de custodia implementado por los elementos de seguridad estadounidenses. "Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos", publicó la mandataria respecto al recibimiento de los ciudadanos en el lugar.