Política

Sheinbaum, Trump y Carney, en la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, confirmó que no asistiría a Estados Unidos, pues verá el partido desde su residencia presidencial

Sheinbaum, Trump y Carney en la Final del Mundial 2026. Foto: AFPSheinbaum, Trump y Carney en la Final del Mundial 2026. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina reúne a líderes globales en Nueva York. ¿Por qué Milei decidió no asistir? Entérate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+