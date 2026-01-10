Ataque Armado en Barbería Deja Dos Muertos y Un Herido al Norte de Chihuahua

Un ataque armado se registró al interior de una barbería ubicada en la calle Prolongación Libertadores, en la colonia Unidad, al norte de la ciudad de Chihuahua, dejando como saldo dos hombres sin vida y uno más lesionado.

De acuerdo con el reporte policiaco, los agresores viajaban a bordo de una camioneta color gris, desde la cual habrían participado en el ataque antes de darse a la fuga. Fue dentro del establecimiento donde los atacantes abrieron fuego en contra de al menos tres hombres, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas.

Te podría interesar: Difunden Video de Detención de Presuntos Responsables de Ataque a Policías en Ciudad Juárez

Dos hombres perdieron la vida en el lugar

En el lugar, dos de las víctimas perdieron la vida de manera inmediata, mientras que el tercer hombre resultó gravemente herido, por lo que fue atendido por paramédicos de URGE y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El hecho generó una fuerte movilización de agentes investigadores, así como de elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes acordonaron el área para iniciar las indagatorias correspondientes.

Disparan Contra Edificio de Consultorios Médicos en Chihuahua

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Historias recomendadas: