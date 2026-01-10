Difunden Video de Detención de Presuntos Responsables de Ataque a Policías en Ciudad Juárez

Un video que circula de manera oficial muestra el momento en que fueron detenidos los presuntos responsables del ataque armado contra policías estatales en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En las imágenes se observa cómo los sospechosos intentan huir saltando de un techo a otro, mientras agentes estatales los persiguen de cerca durante el operativo. La grabación capta parte de la persecución, así como la intervención de las autoridades para lograr su captura.

Las investigaciones continúan en curso para determinar el grado de participación de los detenidos en la agresión armada contra los elementos de la Policía del Estado, dónde uno de los elementos que fueron atacados perdió la vida.

Autoridades y familiares despidieron al agente Edgar David Quezada Villa, quién murió en el ataque

Por otra parte, en medio de un operativo de seguridad, familiares y personas cercanas despidieron a Edgar David Quezada Villa, agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quien falleció tras el ataque ocurrido el pasado jueves.

La ceremonia fúnebre se llevó a cabo en una funeraria ubicada sobre la avenida Vicente Guerrero, donde unidades estatales permanecieron apostadas en las inmediaciones del inmueble. El dispositivo de seguridad se concentró principalmente en el exterior, con accesos restringidos, mientras elementos de la SSPE controlaron los ingresos para salvaguardar la privacidad de la familia y atender medidas preventivas.

De acuerdo con información oficial, Edgar David Quezada Villa tenía 37 años, era originario de Ciudad Juárez y dejó en la orfandad a tres hijos menores y a su esposa.

Identifican a los Presuntos Autores Intelectuales del Ataque a Policías en Ciudad Juárez

Al acto fúnebre acudieron el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, así como el secretario de Estado Mayor, Luis Ángel Aguirre, quienes acompañaron a la familia durante el último adiós.

La corporación informó que la realización de un homenaje institucional en honor al agente quedará sujeta a la decisión de la familia del fallecido.

