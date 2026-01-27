Asesinan a Hombre a Balazos en Vía Pública de Infonavit Juárez Nuevo de Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública, según el reporte de la autoridad, recibió varios impactos de arma de fuego en la cabeza, en hechos ocurridos en la colonia Infonavit Juárez Nuevo, en Ciudad Juárez.

El ataque se registró en el cruce de las calles José Mateos Torres y Asfodelo, donde vecinos del sector reportaron al número de emergencias múltiples detonaciones de arma de fuego. Al salir de sus domicilios, uno de los habitantes localizó a un hombre tirado sobre la calle, ya sin signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen, mientras se daba aviso a las autoridades investigadoras.

Los agresores huyeron a bordo de una motocicleta

De acuerdo con el reporte preliminar, testigos señalaron que los presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de una motocicleta, luego de realizar el ataque armado. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores características de los agresores.

Peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios balísticos y el procesamiento de la escena, con el objetivo de esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Hasta el momento, la identidad del hombre asesinado no ha sido revelada por las autoridades.

