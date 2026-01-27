Localizan a Hombre Asesinado con Arma Blanca Dentro de Kínder Abandonado en Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado con arma blanca y su cuerpo fue localizado al interior de un kínder abandonado, en hechos ocurridos en la colonia Infonavit Solidaridad, en Ciudad Juárez, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

El hallazgo se registró en el cruce de la calle Hiedra y el bulevar Zaragoza, luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades tras percatarse de la presencia de un cuerpo dentro del inmueble, el cual se encuentra en aparente estado de abandono.

Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones policiacas, quienes confirmaron que la víctima presentaba múltiples heridas producidas por arma blanca. La zona fue acordonada para preservar la escena del crimen y permitir el trabajo de los peritos.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena, así como el levantamiento de indicios que permitan avanzar en la investigación. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima, ni se ha informado sobre personas detenidas en relación con este homicidio. Las investigaciones continúan abiertas para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

