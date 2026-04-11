¿De Qué Murieron Los Youtubers La Werita Consentida y Joe Lara?

Este sábado 11 de abril se dio a conocer el fallecimiento de los youtubers Ramiro Contreras, conocido en redes como “La Werita Consentida”, así como de Joe Lara, ambos identificados por su trabajo comentando temas del mundo del espectáculo.

La noticia sorprendió a la comunidad digital y a seguidores del entretenimiento, ya que hasta ahora no se han revelado las causas de sus muertes.

La confirmación llegó a través de redes sociales, donde figuras públicas como Ivonne Montero y Paty Navidad expresaron su pesar y compartieron mensajes de despedida. Tras el anuncio, usuarios en internet recordaron el impacto que ambos creadores tuvieron dentro del contenido de farándula en plataformas digitales.

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¿Quiénes eran los youtubers fallecidos?

“La Werita Consentida” y Joe Lara trabajaban juntos en el canal de YouTube titulado “Se armó el berrinche con La Werita Consentida”, espacio en el que analizaban noticias, polémicas y tendencias del medio artístico. Su estilo se caracterizaba por comentarios sin filtro y un enfoque cercano al público.

Entre sus contenidos más populares destacaron sus opiniones y recapitulaciones sobre distintas temporadas del reality La Casa de los Famosos, donde lograron conectar con una audiencia interesada en este programa y la vida de celebridades.

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