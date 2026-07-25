Seguridad

Vecinos de la Del Valle Protestan por Presuntos Despojos y Exigen Investigación en CDMX

Los manifestantes afirman haber reunido testimonios de casos similares, aunque las autoridades deberán determinar si existe alguna conexión

Vecinos exigen frenar los despojos de viviendas en la Del Valle.Vecinos exigen frenar los despojos de viviendas en la Del Valle. Foto: Cuartoscuro

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Habitantes aseguran haber identificado a una mujer y piden a la Fiscalía investigar su posible relación con los hechos denunciados

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