Vecinos de la Del Valle Protestan por Presuntos Despojos y Exigen Investigación en CDMX

Habitantes de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), mantienen una protesta para exigir respuestas de las autoridades ante presuntos intentos de despojo de viviendas. La movilización surgió después de un incidente registrado en el número 17 de la cerrada Matías Romero, donde vecinos aseguran haber identificado a una mujer que presuntamente intentó ingresar a un inmueble tras un supuesto cambio de chapas.

De acuerdo con los manifestantes, autoridades acudieron al lugar y posteriormente se presentó una denuncia ante la Fiscalía local. Sin embargo, aseguran que la mujer señalada no fue presentada ni requerida en ese momento. Hasta ahora, los señalamientos difundidos por los vecinos forman parte de sus testimonios y no implican que exista responsabilidad penal acreditada.

Vecinos aseguran haber identificado a una mujer y exigen que se investigue

Tras el incidente, habitantes de la colonia Del Valle señalaron que realizaron sus propias indagatorias para tratar de identificar a la persona que presuntamente buscó ingresar al inmueble. Los manifestantes afirman que encontraron información pública que relacionaría a una mujer con actividades de mediación privada y ahora solicitan a las autoridades esclarecer si existe alguna conexión con los hechos denunciados.

Danae, vecina de la colonia Del Valle, identificó públicamente a la persona que los habitantes señalan y aseguró haber localizado su nombre en un directorio oficial.

“Mira, yo te puedo decir ahorita que el nombre de la persona es Virginia Vázquez García. Aparece en el listado oficial del Tribunal Superior de Justicia del D.F. como mediadora privada con el número 558; su figura está en el directorio público desde 2018”.

La aparición de un nombre en un directorio profesional no acredita por sí misma participación en un delito. Corresponde a las autoridades investigar los señalamientos, determinar la identidad de las personas involucradas y establecer posibles responsabilidades.

Mónica Blanco, habitante de la colonia Del Valle, aseguró que los vecinos han recopilado información sobre la persona a la que señalan y cuestionó la falta de avances que perciben en el caso.

“Tenemos el nombre de la persona que ha hecho varios despojos, sabemos exactamente cómo se llama, qué cargo tiene, cuáles son sus amistades y no han hecho nada en contra de esta persona”.

Más de 24 horas de plantón: vecinos toman las calles para exigir justicia

Ante lo que consideran una falta de respuesta suficiente por parte de las autoridades, los habitantes instalaron un plantón en el cruce de avenida Coyoacán y Matías Romero. La protesta acumulaba más de 24 horas y tiene como principal exigencia que se investiguen los presuntos intentos de despojo denunciados en la zona y se determine si existe alguna relación entre distintos casos.

Los manifestantes sostienen que el problema podría extenderse más allá de un solo inmueble. Incluso aseguran haber comenzado a reunir testimonios de personas que reportan situaciones similares en diferentes puntos de la Ciudad de México, aunque cada denuncia deberá ser investigada de manera individual.

Alicia Camps, vecina del sector cuatro de la colonia Del Valle, afirmó que han comenzado a detectar lo que considera un patrón entre distintos testimonios.

“Estamos viendo: esa vecina está afectada, ese señor está afectado; ya tenemos un registro de personas que están afectadas en toda la ciudad. Esto significa que hay un modus operandi, que son invasores sofisticados; es la palabra que buscaba, ya se están sofisticando”.

Otro inmueble cercano aumenta la preocupación entre habitantes de la Del Valle

La inquietud entre los vecinos aumentó porque, según sus testimonios, muy cerca del inmueble de la cerrada Matías Romero existe otra propiedad que habría estado relacionada con un presunto caso de despojo. Esta cercanía llevó a los manifestantes a organizarse, intercambiar información y documentar situaciones que consideran sospechosas.

Hasta el momento, las declaraciones de los habitantes no permiten establecer por sí solas que todos los episodios estén relacionados. Esa posible conexión tendría que ser determinada mediante las investigaciones correspondientes y las pruebas recopiladas por las autoridades.

Danae relató que inicialmente desconocía la identidad de la persona a la que ahora señalan y que fue mediante la organización entre vecinos como comenzaron a obtener información.

“A mí, cuando me agredió esta persona, yo ni siquiera sabía. Después supimos el nombre y todo esto ha estado saliendo porque nos hemos unido, sacamos fotos, estamos ahí y es muy fuerte lo que hemos ido descubriendo”.

Fiscalía realiza inspección, pero vecinos denuncian falta de avances

Durante la mañana, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía local acudió al lugar para realizar una inspección ocular. De acuerdo con la información proporcionada en el sitio, policías que resguardaban el exterior señalaron que no había cadena de custodia y que tampoco se habían presentado peritos para avanzar en las diligencias relacionadas con la investigación.

Mientras continuaba la protesta, otras personas se acercaron al plantón para compartir experiencias sobre presuntos despojos. Los vecinos buscan que la movilización también funcione como un punto de encuentro para habitantes de otras colonias de la capital que aseguran enfrentar situaciones similares.

Oliver, quien se identificó como víctima de un despojo ocurrido en abril de 2024, acudió al lugar para buscar respaldo y compartir su caso.

“Yo soy víctima también de un despojo hace 2 años, en abril de 2024, en Semana Santa, pues se meten unas personas a una propiedad de la familia, una propiedad de hace 40 años que tenemos y pues acudí aquí para también recibir apoyo”.

Sin detenciones, vecinos anuncian que mantendrán la protesta

La propietaria del inmueble señalado en la cerrada Matías Romero se reunió con autoridades de la Fiscalía local. Según la información proporcionada por los vecinos, le comunicaron que existe seguimiento al caso; sin embargo, hasta ese momento no se reportaban detenciones ni personas presentadas relacionadas con la indagatoria.

Los habitantes advirtieron que mantendrán el plantón y buscarán convocar a personas de otras colonias que hayan enfrentado presuntos intentos de despojo o desalojo. Su objetivo es reunir más denuncias y presionar para obtener una respuesta de las autoridades.

El caso mantiene en alerta a residentes de la colonia Del Valle, quienes exigen que las denuncias sean investigadas y que se esclarezca si los episodios reportados son hechos aislados o si, como ellos sospechan, existe un patrón detrás de los presuntos intentos de despojo en la Ciudad de México.