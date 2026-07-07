Localización de un Cuerpo Sin Vida en Terreno Baldío Genera Operativo Policiaco en Veracruz

Olores fétidos provenientes de un terreno baldío movilizaron a los cuerpos de seguridad en la zona centro de Veracruz, confirmando el hallazgo de un cuerpo sin vida.

Localizan un cuerpo de un hombre sin vida en la zona centro de la ciudad de Veracruz.Foto: N+

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Olores fétidos alertaron a vecinos de Veracruz, provocando el descubrimiento de un cuerpo en un lote baldío. La policía investiga este trágico suceso.

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