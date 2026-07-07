Localización de un Cuerpo Sin Vida en Terreno Baldío Genera Operativo Policiaco en Veracruz

Un lamentable hecho se reportó en la zona centro de la ciudad de Veracruz durante las primeras horas de martes 7 de julio, los primeros reportes indicarlos el hallazgo de una persona sin vida, esto al interior de un terreno baldío.

La localización del cuerpo ocurrió en un lote baldío el cual se ubica sobre la avenida González Pages en la colonia Centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Según lo indicado por testigos de la zona, fueron los olores fétidos que se percibieron en el lugar los que originaron el reporte a las autoridades, quienes se movilizaron al punto señalado para tomar conocimiento de este suceso y confirmar que al fondo del terreno se ubicó un pequeña construcción improvisada con cartón y al interior el cuerpo de un hombre sin vida.

Hallazgo del cuerpo generó un fuerte operativo de seguridad

En el punto los elementos policíacos se encargaron de acordonar el terreno para preservar la zona y resguardar el cuerpo en tanto se realizan las primeros investigaciones. De acuerdo a lo compartido por vecinos de la zona del hallazgo, mencionan que hay entre cuatro o cinco personas que todos los días ingresan y llegan hasta el fondo donde se ubica la pequeña habitación de cartón, presuntamente utilizada por personas en situación de calle, y suelen quedarse a pasar la noche en el lugar donde ocurrió el deceso de esta persona.

Esta hallazgo generó un fuerte operativo de seguridad donde participaron elementos de la Policía Estatal, también Policía Naval, quienes acordonaron el punto, quedando a la espera de la llegada de elementos Periciales para que se realicen las diligencias correspondientes, y al mismo tiempo el levantamiento del cuerpo.

Policías ministeriales iniciaron una investigación por este deceso

Al punto también arribaron Policías Ministeriales, quienes arribaron para iniciar una investigación del fallecimiento de esta persona, que según datos recabados se trataría de un hombre, y se espera que se han las autoridades quienes en las próximas horas brinden mayor información al respecto de este lamentable hecho.

También se espera lograr la identificación d ella persona fallecida, ademas se logre confirmar se solo es una persona la hallada sin vida en las inmediaciones de este terreno baldío ubicado en González Pages esquina con Iturbide en la Colonia Centro de la ciudad de Veracruz. El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar los procesos correspondientes.