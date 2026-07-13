La Cita Pendiente de Messi: ¿Por Qué Es Especial el Argentina vs Inglaterra del Mundial 2026?

Te decimos por qué es especial el partido Argentina vs Inglaterra para Messi, durante el Mundial 2026

Lionel MessLionel Mess durante el partido Argentina vs Cabo Verde el pasado 3 de julio de 2026. Foto: EFE | Archivo

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Argentina vs Inglaterra: Messi se enfrenta a una potencia mundial en su último Mundial. ¿Será capaz de vencer a los Tres Leones y avanzar a la final?

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