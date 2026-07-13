Bukele Busca Otros 6 Años en la Presidencia de El Salvador; Gana Nominación de su Partido

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo la nominación de su partido, Nuevas Ideas, para buscar la candidatura presidencial en las elecciones de 2027, según informó este lunes la página web de esa organización política.

De resultar electo, el mandatario iniciaría un tercer periodo consecutivo al frente del país, el primero bajo la duración de seis años que estableció una reforma constitucional aprobada en 2025.

Nuevas Ideas dio a conocer a los "ganadores" de las primarias internas celebradas el domingo, de acuerdo con el total de votos escrutados y ordenados de mayor a menor. En el sitio del partido se colocó una fotografía de Bukele, de 42 años según el material revisado, acompañada de la leyenda "presidente".

Lo que no precisa el anuncio del partido

La página de Nuevas Ideas no incluyó el porcentaje de votos obtenido por Bukele dentro de esas primarias. Tampoco se informó si hubo algún aspirante interno que compitiera por la candidatura. Bukele no se ha pronunciado hasta el momento sobre el resultado de las elecciones internas de su partido.

El camino hacia un tercer periodo

Primer mandato: inició el 1 de junio de 2019.

Segundo mandato: comenzó en 2024, tras una reelección habilitada por una reforma que permitió la reelección presidencial inmediata.

Reforma de 2025: amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y adelantó las elecciones a 2027.

Nominación actual: obtenida este lunes en las primarias de Nuevas Ideas para los comicios de 2027.

Registro pendiente: Bukele deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026.

El siguiente paso está en el TSE

De acuerdo con el calendario electoral del Tribunal Supremo Electoral, el periodo para inscribir candidaturas de cara a los comicios de 2027 corre del 1 de octubre al 19 de noviembre de 2026. Ese trámite marca el siguiente paso formal para que la candidatura de Bukele quede oficializada rumbo a las elecciones.

CT