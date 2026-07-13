Bukele Busca Otros 6 Años en la Presidencia de El Salvador; Gana Nominación de su Partido

Nuevas Ideas confirmó a Bukele como candidato presidencial para 2027, en comicios que ahora extienden el mandato a seis años

Bukele Busca Otros 6 Años en la Presidencia de El Salvador; Gana Nominación de su PartidoEl Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Foto: Reuters / Archivo

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