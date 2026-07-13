Muere Niña y Cinco Personas Quedan Heridas en Choque Múltiple en Marín, Nuevo León

Una niña murió y cinco personas resultaron heridas en medio de un incidente vial, la noche del domingo 12 de julio en el municipio de Marín, Nuevo León. El hecho se reportó en el kilómetro 36 de la carretera a Miguel Alemán, a la altura de la zona de “Las 3 cruces”, hasta donde se movilizaron los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil de Pesquería, Protección Civil de Marín y Protección Civil de Nuevo León arribaron al lugar donde se registró el accidente, donde localizaron al menos cuatro vehículos involucrados en un choque tipo carambola. Uno de los conductores quedó prensado al interior de su auto; en total se reportaron cinco personas heridas.

Entre los heridos fueron identificados Rodolfo Andrés Ayala Núñez, de 32 años de edad, y Alexandra Arellano Estrella. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del restos de las víctimas. La menor perdió la vida luego de ser trasladada de urgencia a la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Accidente en Escobedo deja tres personas heridas

Otro accidente reciente se registró en el Anillo Periférico, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Se trata de una volcadura que dejó como saldo una mujer y dos hombre lesionados en el Paso Elevado, a la altura de la colonia Monclova. Elementos de Protección Civil de Nuevo León y la Asociación Mexicana de Rescate arribaron para brindarles los primeros auxilios.

Cabe destacar que ya han denunciado este sitio por sus trabajos a paso lento desde el mes de enero, obra a cargo del gobierno del estado, y donde hace unos meses se registró la muerte de un menor que era originario de Texas.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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