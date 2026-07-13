Muere Niña y Cinco Personas Quedan Heridas en Choque Múltiple en Marín, Nuevo León

Un accidente entre al menos cuatro vehículos dejó como saldo la muerte de una menor y cinco personas heridas en la carretera Miguel Alemán

Auto involucrado en choque múltiple en Marín, NLFoto: Protección Civil de Nuevo León

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Tragedia en Marín: una niña fallece y cinco personas resultan heridas en un choque múltiple en la carretera Miguel Alemán. Conoce los detalles de este lamentable accidente.

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