Se Abre Gran Socavón y Cae Camioneta en Hermosillo; Hay un Motociclista Lesionado

Un enorme socavón se abrió en Hermosillo y cayó una camioneta. Hay una persona lesionada

Se Abre Socavón y se Cae Camioneta en HermosilloFoto: N+
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