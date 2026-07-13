Se Abre Gran Socavón y Cae Camioneta en Hermosillo; Hay un Motociclista Lesionado

Esta mañana se abrió un enorme socavón y cayó una camioneta doble cabina en Hermosillo, Sonora. Los hechos ocurrieron en la colonia Puerta Grande. Durante el incidente un motociclista de aproximadamente 25 años resultó lesionado y fue trasladado al hospital.

El conductor de la camioneta, Alejandro Lizárraga, relató que circulaba por la zona cuando observó que el motociclista cayó en un pequeño hundimiento sobre la vialidad. Al detenerse para auxiliarlo y cambiar de carril, el pavimento cedió bajo el peso de su vehículo, provocando que la unidad quedara atrapada en el enorme socavón.

Foto: N+

Lizárraga explicó que logró bajar los vidrios y salir de la camioneta con ayuda de dos jóvenes que le lanzaron una cuerda para ponerlo a salvo.

"Era un hoyo pequeño no sé, 60 centímetros aproximadamente y decimos que con el peso del carro pues se hizo todo el hoyo ¿Y que ya tenía tiempo? Pues yo creo con la lluvia de ayer y de anterior ¿Y pasa seguido por aquí? Todos los días. No había nada ¿Le tocó la mala suerte? Me tocó la mala suerte, ni modo". Dijo el conductor.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes trasladaron al motociclista lesionado a un hospital para recibir atención médica, además de elementos de Tránsito y cuerpos de emergencia.

El conductor de la Tacoma señaló que salió ileso, aunque hasta el momento de su declaración no había recibido información sobre los daños a su vehículo ni sobre quién responderá por lo ocurrido.