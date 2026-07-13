¿Guía que Llevó a Familia a Gruta Chichicazapa Estaba Certificado? Esto Dicen Autoridades

Familiares de los fallecidos originarios de Chignautla, Puebla, pidieron a las autoridades regular este tipo de actividades turísticas.

Trabajos de rescate en Gruta de ChichicazapaTrabajos de rescate en Gruta de Chichicazapa. Foto: X @PCGobPue

Destacado

Impactante caso en Puebla: Autoridades y familiares exigen medidas para evitar más tragedias en actividades turísticas. Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Guía que Llevó a Familia a Gruta Chichicazapan Estaba Certificado? Esto Dicen Autoridades de Puebla