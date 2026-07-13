¿Guía que Llevó a Familia a Gruta Chichicazapa Estaba Certificado? Esto Dicen Autoridades

El Gobierno de Puebla se pronunció por el caso de las personas fallecidas luego de que se extraviaron en la Gruta Chichicazapa en Cuetzalan.

Cabe recordar que tras más de cuatro días de trabajo, espeleólogos, rescatistas, buzos, guías y elementos de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla, determinaron ayer, 12 de julio, suspender las tareas de extracción de los cuerpos de tres personas que se encuentran al interior de la gruta.

Durante el viernes y sábado, 10 y 11 de julio, los cuerpos de un padre y sus dos hijas, de la familia Peña Antonio, fueron localizados a unos 2 kilómetros de distancia de la entrada de la caverna.

Familiares de los fallecidos originarios de Chignautla, Puebla, pidieron a las autoridades regular este tipo de actividades turísticas.

¿Guía que llevó a familia atrapada en gruta estaba certificado?

En conferencia de prensa hoy, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, informó que el guía que llevó a la familia Peña Antonio a la Gruta de Chichicazapa no estaba certificado. Añadió que, el guía, de 23 años, no contaba con registro ante una empresa reconocida.

Se informó que el día de los hechos, 7 de julio, seis integrantes de la familia entraron a la gruta de Chichicazapa con el supuesto guía.

Aguilar Pala indió que luego de un cruce de información con la Secretaría de Turismo federal y la estatal, se determinó con mucha puntualidad que "las personas que se tienen presentes en ese lugar, en ese municipio, como guías, no están reconocidas ni registradas...Los nombres que reportan es el señor Josué Mendoza Méndez, quien no se encuentra registrado como guía de turistas ni acreditado como prestador de servicios", punualizó.

Con información de N+

Rar