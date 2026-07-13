Caso Víctor ‘N’: Vinculan a Proceso al Exdirector de Pemex por Violencia Familiar

Víctor ‘N’, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue vinculado a proceso hoy, 13 de julio de 2026, luego de la denuncia por violencia familiar y vicaria que presentó su esposa, María Felicia Jiménez.

Por este caso, el exdirector de Pemex fue detenido en Ciudad de México (CDMX) y trasladado a un penal en Morelos, como medida cautelar.

En la audiencia que se realizó este lunes, el exdirector de Pemex fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar dolosa en contra de su esposa e hijo, de 6 años de edad, pues no se acreditó violencia vicaria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Víctor Rodríguez es Vinculado a Proceso; Esposa del Exdirector de Pemex le Otorga el Perdón

Esposa otorga perdón al exdirector de Pemex

La jueza que lleva el caso del exdirector de Pemex dio a conocer que María Felicia Jiménez entregó un escrito en el que otorgó perdón a su esposo.

Mañana, 14 de julio de 2026, se realizará una audiencia de suspensión condicional de proceso, en la que se definirá la situación jurídica de Víctor ‘N’, en la que deberá estar presente María Felicia Jiménez, para ratificar el escrito de perdón.

En Morelos, la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio; sin embargo, podría haber un acuerdo reparatorio.

En tanto, Víctor ‘N’ continuará preso en el penal de Atlacholoaya, en Morelos.

¿Qué se sabe del caso del exdirector de Pemex?

María Felicia Jiménez publicó un video en el que se observa el momento en que el exdirector de Pemex la golpeó, en su domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos.

El exfuncionario fue detenido el 9 de julio de 2026, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en CDMX.

Posteriormente, fue trasladado al penal de Atlacholoaya, donde fue presentado ante un juez de Control.

Víctor ‘N’ dejó su cargo como director de Pemex, en mayo de 2026, luego del escándalo por el derrame de combustible en el Golfo de México.

RMT