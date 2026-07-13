Caso Víctor ‘N’: Vinculan a Proceso al Exdirector de Pemex por Violencia Familiar

Esto es lo que se sabe sobre el caso del exdirector de Pemex, quien fue acusado por violencia familiar

Detención del exdirector de PemexDetención de Víctor 'N', exdirector de Pemex. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Víctor ‘N’, exdirector de Pemex, enfrenta proceso por violencia familiar tras ser denunciado por su esposa. Detenido en CDMX, ahora está en un penal en Morelos. ¿Qué más se sabe?

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