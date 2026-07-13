Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 13 de Julio: Así Están las Garitas

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy lunes 13 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Garitas TijuanaFoto: N+

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Hoy, los tiempos de cruce en las garitas de Tijuana varían. Desde 1 minuto en peatonal Ready Lane hasta 2 horas en línea normal. Mantente informado y planifica tu cruce con anticipación.

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