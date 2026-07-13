Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 13 de Julio: Tiempos de Espera en la Línea

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy lunes 13 de Julio

Garitas MexicaliFoto: N+

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Atención conductores: los cruces en las Garitas de Mexicali varían hoy. Mexicali Centro tiene hasta 1 hora de espera. Planifica tu viaje ahora.

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