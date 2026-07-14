Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 14 de Julio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy martes 14 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Garitas Tijuana VehicularFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Planeas cruzar por las garitas de Tijuana hoy? San Ysidro tiene esperas de hasta 2 horas 45 minutos. Consulta los tiempos en tiempo real y evita sorpresas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+