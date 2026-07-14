¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México este 14 de Julio 2026

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas cómo está el tránsito hoy, 14 de julio de 2026, en las principales autopistas del país, para que no tengas contratiempos. En N+ te damos el reporte de las vialidades más importantes del país.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Así están las carreteras hoy

Hoy 14 de julio de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones en carreteras:

En Veracruz: A las 12:04 horas, se registró cierre de circulación cerca del km 139+400, de la carretera Perote-Xalapa, a la altura del Municipio Acajete por un accidente vial.

En Jalisco: A la 1:42 horas, se registró cierre parcial de circulación cerca del km 043+800, de la carretera Teziutlan-Nautla, a la altura del Municipio La Tapona, con dirección a la Cuenca de las Tortugas, por un accidente vial.

En Tlaxcala: A las 5:51 horas, se registró cierre parcial de circulación cerca del km 002+100, de la carretera Apizaco-Tejocotal, a la altura de la localidad Plan de Ayala, con dirección Huamantla.

Con información de N+

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