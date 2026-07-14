¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México este 14 de Julio 2026

Así está el tránsito en carreteras del país hoy, 14 de julio de 2026, para que tomes precauciones

Cierre de circulación en carretera SLP-Lagos de Moreno.Cierre de circulación en carretera SLP-Lagos de Moreno. Foto: X @GN_Carreteras

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