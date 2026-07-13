¿Hay Cierres en la México-Querétaro Hoy? Así la Circulación en la Autopista el 13 de Julio 2026

Si acostumbras transitar por la autopista México-Querétaro debes saber cómo está el tráfico en la zona para que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias. En N+ te decimos si hay cierres o afectaciones hoy, 13 de julio de 2026, en esta importante vialidad del centro del país.

Este lunes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la autopista México-Querétaro hoy?

En las primeras horas de este lunes, las autoridades no han reportado bloqueos en esta importante vía.

A la 1:28 horas, se restableció la circulación en el km 103, dirección CDMX, luego de un ccidente por lo que el tramo opera de manera normal.

Con información de N+

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