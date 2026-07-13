¿Hay Cierres en la México-Querétaro Hoy? Así la Circulación en la Autopista el 13 de Julio 2026

Te decimos cómo está la Autopista México-Querétaro hoy, 13 de julio de 2026, para que tomes precauciones

Caseta de Tepotzotlán en la México-QuerétaroCaseta de Tepotzotlán en la México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Viajas por la autopista México-Querétaro hoy? Buenas noticias: no hay bloqueos reportados. La circulación se restableció tras un accidente en el km 103. Infórmate y planifica tu ruta.

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