¿A Qué Hora Inicia Marcha No Binaria Hoy en CDMX? Harán Evento en Memoria de Magistrade

Aquí te brindamos todos los detalles de la 4ª Marcha No Binaria 2026 en la Ciudad de México

Integrantes de la comunidad No Binaria durante mitin en el Ángel de la Independencia en julio 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoIntegrantes de la comunidad No Binaria durante mitin en el Ángel de la Independencia en julio 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Conoce la ruta y horarios de la Marcha No Binaria en CDMX hoy. La comunidad se moviliza por la visibilidad y derechos. Infórmate sobre las actividades culturales y el homenaje al magistrade.

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