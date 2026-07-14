¿A Qué Hora Inicia Marcha No Binaria Hoy en CDMX? Harán Evento en Memoria de Magistrade

Este martes 14 de julio de 2026, miembros de la Agrupación No Binaria de la Ciudad de México (CDMX) realizarán una marcha y varias actividades en la capital mexicana, por lo que se esperan afectaciones en diversos puntos.

Aquí te decimos a qué hora será la movilización y cuál será la ruta, para que consideres alternativas viales y evites afectaciones en tus traslados hoy,

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Además, te brindamos detalles sobre la situación vial en la CDMX, en la red carretera del país y en el sistema de transporte público capitalino.

Marcha no binaria en CDMX

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la marcha de la agrupación no binaria será en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los integrantes del grupo se reunirán alrededor de las 11:30 horas en el Hemiciclo a Juárez.

De ahí partirán a la Dirección General del Registro Civil, ubicada en avenida Arcos de Belén 19, en la colonia Doctores.

La denominada “4ª Marcha No Binaria 2026” se realizarán en el marco del “Día de la Visibilidad No Binaria”.

En memoria de magistrade

Según los datos de la agenda, la movilización será con el fin de promover el respeto, la inclusión y la visibilización de las identidades no binarias y otras disidencias.

Además, para exigir el reconocimiento pleno de sus derechos humanos y un alto a la violencia institucional y la discriminación en México.

Cabe señalar que sus acciones de hoy también incluirán un “abanicazo” en memoria de Ociel Baena Saucedo, la primera persona no binaria mexicana en ocupar una Magistratura Judicial en Latinoamérica, como parte del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.

El magistrade fue localizado sin vida junto con su pareja, en un domicilio ubicado al norte de la ciudad de Aguascalientes, el 13 de noviembre de 2023.

Actividades hoy en CDMX

Este es el cronograma de actividades de la comunidad no binaria de la CDMX:

11:30 horas: Concentración de manifestantes.

12:00 horas: Inicio de la marcha.

12:30 horas: “Abanicazo” en memoria de la primera persona no binaria en México y América Latina en ocupar una magistratura judicial.

14:00 horas: Arribo al registro civil.

15:00 horas: Evento cultural.

16:40 horas: Pasarela.

En apoyo a las actividades se sumarán diversas organizaciones, como: Asamblea Nacional Trans y No Binarie, Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes “Trasuixxx”, Espacio Cromáticx, Cannabis Regulación Revolución Mx, Desde las Calles, Forjando Orgullo, Delirio Cuir, Modelos Disidentes, Rabia, La Jauría Trans, Comisión Nacional de Diversidad de la Red Juvenil por México, Coatlicue Bustamante, Justicia Histórica Trans, Frente Nacional por las 40 Horas, Archivo de la Memoria Transmasculina Mx y Furia No Binaria.

SPB