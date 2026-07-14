Cierres por Marcha No Binaria Hoy en CDMX: Evita Esta Zona

Este martes, habrá afectaciones viales por la marcha no binaria; revisa en qué zona será para que tomes tus precauciones

Integrantes de la comunidad no binaria realizaron un mitin en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | ArchivoIntegrantes de la comunidad no binaria realizaron un mitin en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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