Cierres por Marcha No Binaria Hoy en CDMX: Evita Esta Zona

Desde la mañana de hoy, 14 de julio de 2026, se llevará a cabo la marcha no binaria en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos cuál zona debes evitar para que no te quedes atorado en medio de las afectaciones viales.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la movilización se realizará en el marco del Día de la Visibilidad No Binaria, en N+ te compartimos el horario: ¿A Qué Hora Inicia Marcha No Binaria Hoy en CDMX? Harán Evento en Memoria de Magistrade.