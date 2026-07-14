Cierres por Marcha No Binaria Hoy en CDMX: Evita Esta Zona
Este martes, habrá afectaciones viales por la marcha no binaria; revisa en qué zona será para que tomes tus precauciones
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Este martes, habrá afectaciones viales por la marcha no binaria; revisa en qué zona será para que tomes tus precauciones
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Desde la mañana de hoy, 14 de julio de 2026, se llevará a cabo la marcha no binaria en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos cuál zona debes evitar para que no te quedes atorado en medio de las afectaciones viales.
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la movilización se realizará en el marco del Día de la Visibilidad No Binaria, en N+ te compartimos el horario: ¿A Qué Hora Inicia Marcha No Binaria Hoy en CDMX? Harán Evento en Memoria de Magistrade.
El contingente se reunirá en el Hemiciclo a Juárez a las 11:30 horas, en punto de las 12:00 horas comenzará la marcha.
A las 12:30 horas, harán el 'abanicazo' en memoria de magistrade, quien fue la primera persona no binaria en América Latina en ocupar un cargo de magistratura judicial.
Más tarde, llegarán a la Dirección General del Registro Civil, ubicada en la Avenida Arcos de Belén, número 19, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
Luego, tendrán un evento cultural y a las 16:40 horas una pasarela.
Con la marcha buscan visibilizar a las identidades no binarias, exigir inclusión y respeto, además piden que se respeten sus derechos, un alto a la discriminación y a la violencia constitucional.
Se sumarán varios colectivos y organizaciones como el Frente Nacional por las 40 Horas, Justicia Histórica Trans, Archivo de la Memoria Transmasculina Mx, Furia No Binaria, entre otras.
FBPT