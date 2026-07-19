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La Argentina de Messi y la España de Yamal Definen Hoy al Campeón del Mundo

Gianni Infantino, jefe de la FIFA, dijo que su amigo, el presidente estadounidense Donald Trump, entregará el trofeo al ganador

Mundial TrofeoFoto: Reuters.

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Messi busca su cuarta estrella con Argentina frente a la joven promesa Yamal de España. Un espectáculo al estilo Super Bowl con Madonna y BTS en el entretiempo. No te lo pierdas.

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