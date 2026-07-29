Asesinan a Dos Hermanos Originarios de Sinaloa en un Robo con Violencia en Zapopan

Dos hermanos, un hombre y una mujer de aproximadamente 25 y 30 años de edad, fueron asesinados al interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Los Olivos, en el municipio de Zapopan. De manera preliminar, las autoridades investigan el caso como un presunto robo a casa habitación, ya que dentro del inmueble fueron localizadas dos cajas fuertes forzadas.

¿Dónde ocurrió el hecho?

La agresión ocurrió en un coto residencial ubicado sobre Prolongación Ramón Corona, metros después de la avenida Aviación. Al número de emergencias se reportó una persona lesionada por arma de fuego, por lo que al sitio acudieron elementos de la Comisaría de Zapopan.

Al ingresar a la vivienda, los policías encontraron a las dos víctimas en habitaciones distintas, ambas con múltiples impactos de bala. Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que tanto el hombre como la mujer ya no contaban con signos vitales.

Durante la inspección del inmueble, los oficiales localizaron a una tercera persona que sobrevivió al ataque. La víctima presentaba diversos golpes en el cuerpo, por lo que recibió atención médica y quedó bajo resguardo para rendir su declaración, la cual será clave para esclarecer lo ocurrido.

Los delincuentes forzaron dos cajas fuertes

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables habrían ingresado al domicilio para cometer un robo y, además de asesinar a los dos hermanos, forzaron dos cajas fuertes que se encontraban dentro de la propiedad. Hasta el momento no se ha informado qué objetos o cantidades de dinero pudieron haber sido sustraídos.

La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco realizaron las primeras investigaciones y el levantamiento de indicios. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó los cuerpos para practicar la necropsia de ley.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar el móvil del doble homicidio e identificar y localizar a los responsables de este violento hecho ocurrido en el municipio de Zapopan.