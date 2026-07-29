Seguridad

Asesinan a Dos Hermanos Originarios de Sinaloa en un Robo con Violencia en Zapopan

Dos hermanos fueron asesinados a balazos al interior de un fraccionamiento de Zapopan. Las víctimas eran originarias de Sinaloa

Dos hermanos originarios de Sinaloa fueron asesinados en Zapopan.Dos hermanos originarios de Sinaloa fueron asesinados en Zapopan. Foto: N+
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