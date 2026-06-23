¿Se Cayó Facebook e Instagram Hoy? Así el Reporte de Fallas en Meta

Usuarios reportan la caída de las plataformas de Meta como Facebook, Instagram y WhatsApp hoy 23 de junio 2026, tras reportar fallas como la carga del contenido y conexión al servidor.

A través del sitio DownDetector, a partir de las 15:10 horas comenzó a incrementar el reporte de problemas al navegar en las distintas redes sociales propiedad de Meta.

Según indican los primeros reportes, los problemas en los servicios de Meta se han registrado en miles de usuarios de todo el mundo.

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¿Se cayó Instagram y Facebook hoy?

Los problemas más reportados en las plataformas de Meta este martes 23 de junio 2026 son:

Carga de la App.

Conexión al servidor.

Feed.

Usuarios reportan a través de X que las historias de Instagram y los post en Facebook no están cargando o que el tiempo de espera es lento.

Además, los reportes sobre Instagram sugieren que el problema afecta tanto a la aplicación móvil como a la versión web.

¿Se cayó WhatsApp hoy 23 de junio 2026?

A través de la plataforma de reporte de fallas también se ha informado de problemas con la aplicación de mensajería instantánea.

De acuerdo con la información proporcionada por los usuarios, las problemáticas que presenta el servicio están en su mayoría en la app, pero también hay fallas en el formato de WhatsApp web.

Hasta el momento, Meta no ha informado cuál es el motivo de las intermitencias, ni el tiempo que tomará en restablecerse el servicio.