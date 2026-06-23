¿Se Cayó Facebook e Instagram Hoy? Así el Reporte de Fallas en Meta

Usuarios reportan caída de las plataformas de Meta como Facebook, Instagram y WhatsApp ste martes 23 de juio 2026.

Se reporta la caída de Facebook e Instagram de MetaFoto: Getty Images | Archivo
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