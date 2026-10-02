Pronóstico del tiempo

Emiten Aviso Especial por Lluvias y Tormentas en Veracruz; Este es el Pronóstico

En el municipio boqueño se esperan precipitaciones y posible formación de tormentas para este fin de semana. A continuación te decimos las condiciones que prevalecerán en la zona

Pronóstico del Clima Veracruz: Emiten Aviso Especial por Lluvias en Boca del RíoLas autoridades emitieron recomendaciones ante las condiciones que se presentarán este fin de semana. Foto: Ceec Protección Civil

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Lluvias y tormentas eléctricas en Veracruz este fin de semana. Autoridades advierten sobre fuertes vientos y posibles daños. Conoce las recomendaciones para protegerte y resguardar a tus mascotas.

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