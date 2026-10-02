Emiten Aviso Especial por Lluvias y Tormentas en Veracruz; Este es el Pronóstico

Las autoridades han emitido un aviso especial debido a que se prevé un escenario meteorológico complejo durante los siguientes días debido a la interacción inicialmente de la vaguada en el suroeste del golfo de México con la onda tropical número 42.

Posteriormente, este sistema interactuará con el frente frío número 1, el cual cruza el norte del país y podría alcanzar el norte de Veracruz la mañana del sábado 3 de octubre, donde tendería a estacionarse sin tiempo definido.

Según el pronóstico emitido, para este viernes dos de octubre, se espera la probabilidad de lluvias y formación de posibles tormentas eléctricas aisladas, con acumulados de 5 a 20 mm, sin descartar mayores.

Para el sábado tres de octubre se espera una probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas con acumulados de 5 a 20 mm y máximos de 50 a 70 mm en costa central y viento del norte y noreste de 20 a 35 km/h, con rachas de 45 km/h en costas y mayores en zonas de tormentas con ambiente caluroso.

El domingo cuatro de octubre habrá probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas con acumulados de 5 a 20 mm y máximos de 50 a 70 mm en cualquier parte del estado, junto con viento del norte y noreste de 20 a 35 km/h y rachas de 40 a 55 km/h en costas, por lo que la intensidad del calor disminuye ligeramente.

Las autoridades exhortan a extremar precauciones por destechamiento de casas, caída de árboles, anuncios, espectaculares, así como oleaje elevado, y realizaron recomendaciones como retirar objetos que puedan salir proyectados por el viento, asegurar puertas y ventanas y pidieron resguardar a las mascotas en un lugar seguro.