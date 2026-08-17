Bloqueo en la Autopista México-Querétaro Hoy: Afectaciones este Lunes 17 de Agosto 2026

¿Este lunes 17 de agosto vas a transitar por la autopista México-Querétaro? En N+ te informamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país, para que evites complicaciones en tus traslados y tomes las medidas necesarias.

De acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe), desde anoche se presentó carga vehicular en varios tramos, como en la caseta de Tepotzotlán, debido al periodo vacacional.

Además de dicho organismo, la Guardia Nacional (GN) también reporta todos los días la situación en la carretera, si es que hay bloqueos por accidentes, presencia de manifestantes o incluso por situaciones climatológicas, como presencia de lluvia o niebla. Aquí te presentamos toda la información.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te brindamos detalles sobre la situación de diversas vialidades y del transporte público.

Lo anterior para que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Respecto a la circulación en la autopista México-Querétaro, este lunes Capufe alertó sobre las siguientes complicaciones viales:

07:36 horas: En el km 56, dirección Querétaro, carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

07:38 horas: Carga vehicular del km 39 al 33, dirección CDMX, sin reporte de incidentes.

09:02 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

09:02 horas: Reducción de carriles por labores de mantenimiento de km 148 al 158, dirección CDMX.

12:42 horas: Persiste carga vehicular del km 39 al 33, dirección CDMX, sin reporte de incidentes.

SPB