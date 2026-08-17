Movilidad

Bloqueo en la Autopista México-Querétaro Hoy: Afectaciones este Lunes 17 de Agosto 2026

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Caseta de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro, en 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCaseta de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro, en 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención conductores: Hoy lunes, la autopista México-Querétaro presenta congestionamientos. Revisa las condiciones antes de salir y evita complicaciones.

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