Evacúan a 30 Personas tras Incendio en Supermercado en Monterrey, Nuevo León

Un incendio en la bodega de un supermercado, causó un intenso despliegue de autoridades de rescate hasta el cruce de las calles Hilario Martínez y Libertad, en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey, Nuevo León.

El incendio se registró aparentemente por un cortocircuito en el área de la bodega de este supermercado. Fueron los mismos trabajadores quienes al percatarse de las llamas, comenzaron a desalojar a empleados y clientes que se encontraban al interior de este establecimiento.

Autoridades de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) confirmaron que en este suermercado fueron desalojados 20 empleados, mientras que al exterior fueron evacuados 10 vecinos. En este lugar no fueron reportadas personas heridas o intoxicadas.

Empleados en crisis tras incendio en supermercado

Para combatir este incendio, fue necesario desplegar una escalera de una unidad de bomberos, ya que las llamas llegaron a la parte alta de este supermercado, mientras que las columnas de humo negro comenzaban a cubrir la visibilidad de los rescatistas.

Los empleados de este supermercado señalaron que no alcanzaron a mover sus autos del estacionamiento, por lo que entraron en una crisis de nervios ante el temor de perder sus pertenencias. Se espera que sea en las próximas horas cuando se logre sofocar el incendio y se comience con los labores de enfriamiento.