Accidentes

Evacúan a 30 Personas tras Incendio en Supermercado en Monterrey, Nuevo León

Fueron empleados de este supermercado, ubicado en la colonia Nuevo Repueblo, quienes desalojaron el área tras percatarse del incendio

Incendio en supermercadoAutoridades ya sofocan el incendio de un supermercado. Foto: N+

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Incendio en supermercado de Nuevo Repueblo, Monterrey, moviliza a rescatistas. Empleados evacuaron a tiempo. Conoce más detalles.

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