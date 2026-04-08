"Te Vamos a Sacar de Aquí": Revelan Video del Rescate del Segundo Minero Atrapado en Sinaloa

El gobierno de México reveló este miércoles 8 de abril de 2026 un video inédito del rescate del minero Francisco Zapata Nájera, localizado con vida al interior de la mina Minerales de Sinaloa, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, tras el derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo.

El minero permaneció atrapado 14 días.

Después de realizar inmersiones para reconocer el área afectada y proporcionarle alimentación, agua y oxígeno a la víctima, personal militar rescatista extrajo este miércoles hacia la entrada de la mina a Francisco Zapata, quien presentó únicamente signos de deshidratación, por lo que se le brindó atención médica de emergencia para su recuperación.

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Posteriormente, integrantes de la Fuerza en Situación de Alerta (FUSA) de la III Región Militar realizaron la evacuación en un helicóptero UH-60 (Black Hawk) de la Fuerza Aérea Mexicana hacia las instalaciones del Hospital General de Mazatlán.

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Minero permanece hospitalizado

Más tarde, el IMSS Bienestar informó que Zapata Nájera, de 43 años, permanece hospitalizado bajo observación y con seguimiento puntual a su evolución.

Como parte del protocolo de atención posterior al rescate, el minero recibe hidratación, estudios de control y vigilancia hospitalaria continua para identificar y atender oportunamente cualquier posible complicación derivada de su permanencia en el sitio.

El traslado se realizó en coordinación con Protección Civil, y a su ingreso el paciente se reportó estable y consciente, precisó el IMSS Bienestar.

#IMSSBienestar informa que brinda atención médica integral a un paciente masculino de 43 años, rescatado tras permanecer 14 días atrapado en una mina en El Rosario, Sinaloa.



El traslado se realizó en coordinación con Protección Civil, y a su ingreso el paciente se reportó… — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) April 9, 2026

Sheinbaum reconoce labor de personal militar rescatista

Vía la red social X, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a los "excepcionales integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano; la fe y la resistencia de un minero hicieron posible este asombroso rescate después de 13 días".

"Estoy segura de que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes", escribió la mandataria en un breve posteo en la red social.

Los excepcionales integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, la fe y la resistencia de un minero hicieron posible este asombroso rescate después de 13 días. Estoy segura que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes. pic.twitter.com/smhcpAuoxY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 8, 2026

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