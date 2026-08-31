Sociedad

Estas Líneas Telefónicas Serán Suspendidas en Septiembre 2026 Si No Hacen Registro

Descubre si tu número está en la lista de las terminaciones de números celulares que serán dadas de baja en el mes de septiembre de 2026

Checa A Quiénes Les Suspenden la Línea Telefónica en Septiembre 2026El tiempo se acaba para el registro de estas líneas telefónicas. Foto: Cuartoscuro

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