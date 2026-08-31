Estas Líneas Telefónicas Serán Suspendidas en Septiembre 2026 Si No Hacen Registro

Comienza un nuevo mes y llegarán nuevas fechas límite en el registro de celulares en México. Por ello, acá en N+ te decimos qué líneas telefónicas serán suspendidas en septiembre de 2026 en caso de no hacer la vinculación.

Este lunes se cumplió el plazo para los teléfonos que finalizan en '1', los cuales comenzarán a ser dados de baja en las próximas 72 horas, es decir en los siguientes tres días y el tiempo se acaba para el resto de terminaciones.

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Por ello, si aún no haces la vinculación de tu número, en notas previas te explicamos cómo hacerlo en pocos minutos y cuánto tiempo se tarda la recuperación de los servicios si ya fue suspendido el teléfono.

Las próximas líneas telefónicas que serán dadas de baja en septiembre por no realizar el registro de celulares con INE y CURP son aquellas que terminan en '1', '2' y '3'. Estas son las fechas límite de cada una:

Fecha límite para celulares que terminan en 1: lunes 31 de agosto de 2026. Último día para líneas que terminan en 2: martes 15 de septiembre de 2026. Fecha límite para números de teléfono que finalizan en 3: miércoles 30 de septiembre de 2026.

En el caso de los números de celular que terminan en 1, la fecha límite es este lunes, sin embargo comenzarán a ser suspendidos a partir del 3 de septiembre, por las 72 horas que se da como periodo de gracia.

De igual forma, aquellas líneas que finalizan en 2, el último día es el 15 de septiembre pero iniciarán a ser dadas de baja a partir del 18 de septiembre, dependiendo de lo que establezca su compañía móvil.

Por último los teléfonos que terminan en 3, tienen como fecha límite el 30 de septiembre, pero la suspensión comenzará 72 horas después, es decir el 3 de octubre de 2026.

PPP