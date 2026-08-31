Localizan un Cuerpo Envuelto en Plástico en la Carretera Acajete-Amozoc de Puebla

El cadáver de una persona fue localizado con aparentes huellas de violencia y parcialmente emplayado a la orilla de la carretera Acajete-Amozoc en el estado de Puebla.

El hallazgo ocurrió a la altura de la zona del 'Corralón', en inmediaciones de la comunidad de San Agustín Tlaxco, perteneciente al municipio poblano de Acajete.

Ciudadanos y automovilistas reportaron el cuerpo tendido a un costado del pavimento por lo que el cuerpo de seguridad se movilizó al punto. Policías municipales y estatales acordonaron la zona para evitar el paso de vehículos y preservar los posibles indicios de este homicidio.

Posteriormente, peritos y personal forense realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios en el lugar.

De manera preliminar, se informó que la víctima correspondía al sexo masculino, sin embargo, hasta el momento no ha sido informada su identidad.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro para practicar la necropsia de ley y continuar con las investigaciones que permitan establecer la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte.

Derivado a que presuntamente el cuerpo presentaba huellas de violencia y a que fue encontrado parcialmente emplazado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla abrirá una carpeta de investigación por homicidio como primera línea de investigación.

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Con información de N+

MCS