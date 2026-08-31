Homicidios

Localizan un Cuerpo Envuelto en Plástico en la Carretera Acajete-Amozoc de Puebla

La fiscalía investiga el homicidio de un hombre en la comunidad de San Agustín Tlaxco, hasta el momento se desconoce su identidad.

Carretera Acajete-Amozoc cerrada parcialmente.Acordonan carretera de Puebla por hallazgo de un muerto. Foto: Alberto Tejeda

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Encuentran un cuerpo envuelto en plástico en la carretera Acajete-Amozoc, Puebla. La fiscalía investiga el homicidio en San Agustín Tlaxco.

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