Homicidios

Tres Muertos Dejó un Ataque Armado en la Colonia El Deportivo en Salamanca

Hecho violento causa el fallecimiento de varias personas en un domicilio de la calle Leona Vicario en Guanajuato.

Tres Muertos Dejó un Ataque Armado en la Colonia El Deportivo en Salamanca.Tres Muertos Dejó un Ataque Armado en la Colonia El Deportivo en Salamanca. Foto: N+

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El lunes por la noche se presentó una agresión a balazos sobre un tramo de terracería junto a las vías del tren, agentes localizaron a tres personas sin vida.

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