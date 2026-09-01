Tres Muertos Dejó un Ataque Armado en la Colonia El Deportivo en Salamanca

Alrededor de las 11:00 de la noche se registró un ataque con armas de fuego en calles de la colonia El Deportivo en Salamanca.

Vecinos de la calle Leona Vicario denunciaron los hechos al número de emergencias 911, indicando que al parecer había varias personas heridas.

Elementos de Seguridad Pública Municipal arribaron al tramo de terracería junto a las vías del tren donde localizaron los cuerpos de las víctimas.

La zona fue acordonada y asegurada por integrantes de diversas corporaciones municipales, estatales y federales.

Paramédicos llegaron para corroborar los hechos y solamente confirmar que las tres personas ya no contaban con signos vitales.

Por lo que se le notificó a personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes se encargaron de recolectar pesquisas para abrir una carpeta de investigación.

Fue personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) quienes levantaron los cuerpos para trasladarlos a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.

Autoridades realizaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los responsables, pero no se obtuvieron resultados positivos.

Hasta el momento se desconocen las razones, mecánica de los hechos y la identidad de las víctimas.