Motociclista Muere al Ser Embestido por un Vehículo en Veracruz; Responsable Huyó

Un accidente vehicular se registró sobre la carretera Veracruz-Xalapa a la altura del acceso a soledad de doblado, al norponiente del municipio porteño, donde un motociclista murió al ser embestido.

De acuerdo con testigos, un automovilista fue quien se llevó al dueño de la unidad de dos ruedas y quedó sobre el asfalto con golpes severos en distintas partes del cuerpo, mientras que el conductor se dio a la fuga.

Con todo y que el motociclista portaba casco, no fue suficiente para soportar el impacto, por lo que termina falleciendo en el lugar del accidente prácticamente de forma inmediata.

Se dio a conocer que la víctima fue identificada como Iván Alejandro de 39 años, y se dirigía a su domicilio tras cumplir su jornada de trabajo.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal para tomar conocimiento del hecho delimitando el área. Periciales llegaron más tarde para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.