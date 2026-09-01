Accidentes

Motociclista Muere al Ser Embestido por un Vehículo en Veracruz; Responsable Huyó

Hombre falleció luego de sufrir un accidente al circular en su unidad y ser impactado por un vehículo que se dio a la fuga.

Tras ser embestido el conductor de la motocicleta quedó sobre el asfalto con golpes severos en distintas partes del cuerpoTras ser embestido el conductor de la motocicleta quedó sobre el asfalto con golpes severos en distintas partes del cuerpo. Foto: Archivo N+

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Accidente en la Veracruz-Xalapa, un motociclista falleció al ser arrollado por un auto que huyó. La víctima fue identificada como 'Iván Alejandro', de 39 años.

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