Bloqueo en Carretera Xalapa-Coatepec: Habitantes Piden Rehabilitación de Vialidad

Se han cumplido varias horas de que habitantes de diversas comunidades del municipio de Emiliano Zapata mantienen un bloqueo a la circulación vehicular en la carretera Xalapa-Coatepec, vía Las Trancas a la altura de la comunidad del Chico.

Su manifestación es por la falta de actuar por parte de las autoridades luego de que se les prometiera la rehabilitación de esta vía de comunicación que ha causado un sin número de accidentes vehiculares. Diego Hernández, habitante de Estanzuela así lo narra.

Es la reparación de la carretera la cual ya ha cobrado bastantes vida y el pueblo ya esta cansado de puras mentiras, esta es la segunda ocasión que hacemos la manifestación de manera pacífica

Desde el mes de julio, los habitantes ya habían tenido acuerdos con las autoridades para poder realizar esta obra que conecta a varias comunidades.

Durante varias horas los habitantes han observado la presencia del grupo de antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública que se mantiene a unos metros de distancia.

Llegaron los granaderos, nos van a agredir como la vez pasada había niños, había personas de la tercera edad, mujeres no les importó, nos agredieron, nos empujaron y creo que va a pasar lo mismo

Los integrantes del departamento de política regional del gobierno del estado arribaron al punto para solicitar un diálogo con los manifestantes a lo que ellos ya no accedieron y continuaron con su plantón.

Con el paso de las horas, se fueron sumando más personas al plantón incluso se organizaron para poder comer en el lugar.