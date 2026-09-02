Sociedad

Bloqueo en Carretera Xalapa-Coatepec: Habitantes Piden Rehabilitación de Vialidad

Los ciudadanos han cerrado a la circulación vehicular en Las Trancas, a la altura de la comunidad de El Chico.

Se cumplen más de 24 horas de bloqueo en la carretera Xalapa-CoatepecEl bloqueo se mantiene en la vía a Las Trancas a la altura de la comunidad del Chico. Foto: N+

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Protesta en Xalapa-Coatepec: Vecinos cierran la vía por promesas incumplidas de reparación. La presencia policial aumenta la tensión.

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